Археолог расшифровывает послание из Assassin's Creed: Origins
Энтузиаст изучил промо-материалы игры от Ubisoft и рассказал о содержании рекламного баннера.
Археолог и фанат видеоигр из Австралии расшифровал надписи на рекламной вывеске Assassin's Creed: Origins. Пользователь под псевдонимом Claireleesi рассказал в "Твиттере", что изучал историю Древнего Египта, а во время расшифровки использовал словари иероглифов.
Археолог изучил рекламный баннер Assassin's Creed: Origins
По словам археолога, в начале текста речь идёт о путешествии, а в другом послании о том, что главный герой работает во тьме, — это соответствует стилю жизни наёмного убийцы. Также пользователь предположил, что большинство слов на промо-баннере служат для заполнения места.
Ubisoft не комментирует расшифровку фаната. Assassin's Creed: Origins выйдет 27 октября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.