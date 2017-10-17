Археолог расшифровывает послание из Assassin's Creed: Origins

Энтузиаст изучил промо-материалы игры от Ubisoft и рассказал о содержании рекламного баннера.

Археолог и фанат видеоигр из Австралии расшифровал надписи на рекламной вывеске Assassin's Creed: Origins. Пользователь под псевдонимом Claireleesi рассказал в "Твиттере", что изучал историю Древнего Египта, а во время расшифровки использовал словари иероглифов.

Археолог изучил рекламный баннер Assassin's Creed: Origins Скриншот видео youtube.com/IGN

По словам археолога, в начале текста речь идёт о путешествии, а в другом послании о том, что главный герой работает во тьме, — это соответствует стилю жизни наёмного убийцы. Также пользователь предположил, что большинство слов на промо-баннере служат для заполнения места.