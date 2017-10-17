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Регион
Опубликовано 17 октября 2017, 08:42

Археолог расшифровывает послание из Assassin's Creed: Origins

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/IGN

Скриншот видео youtube.com/IGN

Энтузиаст изучил промо-материалы игры от Ubisoft и рассказал о содержании рекламного баннера.

Археолог и фанат видеоигр из Австралии расшифровал надписи на рекламной вывеске Assassin's Creed: Origins. Пользователь под псевдонимом Claireleesi рассказал в "Твиттере", что изучал историю Древнего Египта, а во время расшифровки использовал словари иероглифов.

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Археолог изучил рекламный баннер Assassin's Creed: Origins

Скриншот видео youtube.com/IGN

По словам археолога, в начале текста речь идёт о путешествии, а в другом послании о том, что главный герой работает во тьме, — это соответствует стилю жизни наёмного убийцы. Также пользователь предположил, что большинство слов на промо-баннере служат для заполнения места.

Ubisoft не комментирует расшифровку фаната. Assassin's Creed: Origins выйдет 27 октября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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