Авторы "Ведьмака" прокомментировали информацию о кризисе в студии

Разработчики не стали раскрывать всех подробностей, которые касаются ситуации в CD Projekt RED.

Студия CD Projekt RED прокомментировала информацию о том, что в компании наблюдается управленческий кризис. Ещё в середине сентября в Сети появились негативные отзывы о работе в студии — пользователи жаловались на переработки, уровень зарплаты и пониженный трудовой климат.

В CD Projekt RED прокомментировали информацию о кризисе в компании Фото: © facebook.com/CD PROJEKT RED

Из заявления компании стало известно, что CD Projekt RED работает над тем, чтобы студия была отличным местом работы для всех. При этом увольнение некоторых сотрудников не влияет на разработку.