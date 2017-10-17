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Опубликовано 17 октября 2017, 09:47

FIFA 18 продолжает лидировать в британском чарте продаж

Обложка видео&nbsp;youtube.com/Кибербол

Обложка видео youtube.com/Кибербол

Новинкам недели — The Evil Within 2 и Middle-earth: Shadow of War — не удалось заинтересовать геймеров.

На прошлой неделе вышло сразу две крупные игры — Middle-earth: Shadow of War (10 октября) и The Evil Within 2 (13 октября). Боевик о Средиземье занял вторую строчку чарта продаж, а продолжение хоррора — третью.

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FIFA 18 возглавляет британский чарт продаж

Обложка видео youtube.com/Кибербол

Лидирует в британском чарте продаж футбольный симулятор FIFA 18. Розничные продажи при этом упали на 55% по сравнению с прошлой неделей.

Четвёртое место в рейтинге занял гоночный симулятор Forza Motorsport 7, а пятое — Forza Horizon 3.

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Сергей Сурепин
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