FIFA 18 продолжает лидировать в британском чарте продаж

Новинкам недели — The Evil Within 2 и Middle-earth: Shadow of War — не удалось заинтересовать геймеров.

На прошлой неделе вышло сразу две крупные игры — Middle-earth: Shadow of War (10 октября) и The Evil Within 2 (13 октября). Боевик о Средиземье занял вторую строчку чарта продаж, а продолжение хоррора — третью.

Лидирует в британском чарте продаж футбольный симулятор FIFA 18. Розничные продажи при этом упали на 55% по сравнению с прошлой неделей.