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Опубликовано 17 октября 2017, 10:11

PlayerUnknown's Battlegrounds продолжает лидировать по продажам в Steam

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/PC Gamer

Скриншот видео youtube.com/PC Gamer

Магазин цифровой дистрибуции от Valve опубликовал отчёт за неделю с 8 по 15 октября.

Многопользовательский шутер PlayerUnknown's Battlegrounds занимает лидирующую позицию в Steam. За неделю игру приобрели более 1,2 миллиона раз. Суммарные продажи игры от Bluehole превышают 16,4 миллиона копий.

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Valve отчиталась о продажах игр в Steam за неделю

Скриншот видео youtube.com/PC Gamer

Второе место заняла Middle-earth: Shadow of War — игру купили более 350 тысяч раз. На третьем месте находится платформер Cuphead — общие продажи игры за всё время составляют 637 тысяч копий.

Далее в рейтинге идут Divinity: Original Sin 2, The Evil Within 2 и Grim Dawn — Ashes of Malmouth Expansion.

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Сергей Сурепин
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