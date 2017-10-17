PlayerUnknown's Battlegrounds продолжает лидировать по продажам в Steam
Магазин цифровой дистрибуции от Valve опубликовал отчёт за неделю с 8 по 15 октября.
Многопользовательский шутер PlayerUnknown's Battlegrounds занимает лидирующую позицию в Steam. За неделю игру приобрели более 1,2 миллиона раз. Суммарные продажи игры от Bluehole превышают 16,4 миллиона копий.
Valve отчиталась о продажах игр в Steam за неделю
Второе место заняла Middle-earth: Shadow of War — игру купили более 350 тысяч раз. На третьем месте находится платформер Cuphead — общие продажи игры за всё время составляют 637 тысяч копий.
Далее в рейтинге идут Divinity: Original Sin 2, The Evil Within 2 и Grim Dawn — Ashes of Malmouth Expansion.