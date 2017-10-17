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Регион
Опубликовано 17 октября 2017, 10:28

Автор NieR: Automata хочет снять видео для взрослых

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Robert Patten

Фото: © flickr.com/Robert Patten

Японский геймдизайнер рассказал, что подобное необходимо попробовать хотя бы раз в жизни.

Креативный директор NieR Йоко Таро хочет поработать в эротической индустрии. До этого он пробовал себя в области видеоигры, театра и литературы.

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Создатель NieR: Automata планирует поработать в эротической индустрии

Фото: © flickr.com/Robert Patten

На конференции SEA Summit в Сингапуре разработчик рассказал, что некоторых эта сфера может отпугнуть, однако он хочет снять видео для взрослых. Также Йоко Таро не против заниматься привычным кинематографом.

NieR: Automata вышла в начале 2017 года. Продажи игры превысили полтора миллиона копий.

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Сергей Сурепин
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