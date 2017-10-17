Автор NieR: Automata хочет снять видео для взрослых
Японский геймдизайнер рассказал, что подобное необходимо попробовать хотя бы раз в жизни.
Креативный директор NieR Йоко Таро хочет поработать в эротической индустрии. До этого он пробовал себя в области видеоигры, театра и литературы.
Создатель NieR: Automata планирует поработать в эротической индустрии
На конференции SEA Summit в Сингапуре разработчик рассказал, что некоторых эта сфера может отпугнуть, однако он хочет снять видео для взрослых. Также Йоко Таро не против заниматься привычным кинематографом.
NieR: Automata вышла в начале 2017 года. Продажи игры превысили полтора миллиона копий.