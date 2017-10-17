В результате лесных пожаров в Испании и Португалии погибло 39 человек
Ранее власти Португалии сообщили, что на территории страны зарегистрировано около 450 лесных пожаров.
По меньшей мере 36 человек в Португалии и три человека в Испании погибло в результате лесных пожаров. Об этом сообщает агентство Reuters.
Sinceramente, estas fotos nem parecem reais. Mas isto é Portugal. E ninguém se dá conta de que PRECISAMOS DE AJUDA. #PrayForPortugal pic.twitter.com/CvPVCZYhWY— Joana (@joanamonginho) 15 октября 2017 г.
At least 31 died, houses burned, animals killed by fire, forests destroyed, ... This is Portugal right now. We need help.#PrayForPortugal pic.twitter.com/yRxTxmLfLw— mystic juliana (@lightvvod) 16 октября 2017 г.
По состоянию на 15 октября на территории Португалии зарегистрировано 443 лесных пожара. Их тушат семь тысяч пожарных. В службе гражданской обороны страны сообщили, что травмы и ожоги получило не менее 50 человек.