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Регион
Опубликовано 17 октября 2017, 01:46

В результате лесных пожаров в Испании и Португалии погибло 39 человек

Ранее власти Португалии сообщили, что на территории страны зарегистрировано около 450 лесных пожаров.

По меньшей мере 36 человек в Португалии и три человека в Испании погибло в результате лесных пожаров. Об этом сообщает агентство Reuters.

По состоянию на 15 октября на территории Португалии зарегистрировано 443 лесных пожара. Их тушат семь тысяч пожарных. В службе гражданской обороны страны сообщили, что травмы и ожоги получило не менее 50 человек.

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Анна Пономаренко
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