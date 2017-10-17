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Регион
Опубликовано 17 октября 2017, 05:10

В Нигерии 30 человек погибли во время нападения на лагерь переселенцев

Полиция Нигерии. Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Afolabi Sotunde

Полиция Нигерии. Фото: © REUTERS/Afolabi Sotunde

Как минимум 30 мирных жителей стали жертвами вооружённого нападения группы неизвестных людей на лагерь переселенцев в Нигерии. Об этом сообщает телеканал Channel Television.

Сообщается, что обстрел произошёл в здании местной начальной школы. Несмотря на то что внутри находились сотрудники службы безопасности, преступников не смогли остановить.

Губернатор штата Плато Симон Лалонг созвал экстренное совещание с участием руководства служб безопасности, в целях решения вопросов с постоянными обстрелами мирного населения в регионе.

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Юнона Александрова
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