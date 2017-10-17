В Нигерии 30 человек погибли во время нападения на лагерь переселенцев

Как минимум 30 мирных жителей стали жертвами вооружённого нападения группы неизвестных людей на лагерь переселенцев в Нигерии. Об этом сообщает телеканал Channel Television.

Сообщается, что обстрел произошёл в здании местной начальной школы. Несмотря на то что внутри находились сотрудники службы безопасности, преступников не смогли остановить.