Авторы Destiny 2 удалили эмоцию из "Монти Пайтона"

В результате действий Bungie многопользовательский шутер лишился глупой походки в исполнении игроков.

Студия Bungie удалила из внутриигрового магазина Destiny 2 эмоцию под названием "бюрократическая походка". Её продавал персонаж Eververse, у которого можно найти различные косметические предметы.

Эмоция — отсылка к скетчу из шоу "Летающий цирк Монти Пайтона". Один из персонажей Джона Клиза был сотрудником Министерства дурацких походок и передвигался странными способами.

Соответствующая эмоция появилась в Destiny 2 на старте игры. Студия Bungie пока не сообщила причину удаления, но многие игроки использовали походку для того, чтобы попадать в ранее недоступные места в Destiny 2. Возможно, разработчики удалили эмоцию из-за ошибки в шутере.