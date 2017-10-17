Авторы Destiny 2 удалили эмоцию из "Монти Пайтона"
В результате действий Bungie многопользовательский шутер лишился глупой походки в исполнении игроков.
Студия Bungie удалила из внутриигрового магазина Destiny 2 эмоцию под названием "бюрократическая походка". Её продавал персонаж Eververse, у которого можно найти различные косметические предметы.
Эмоция — отсылка к скетчу из шоу "Летающий цирк Монти Пайтона". Один из персонажей Джона Клиза был сотрудником Министерства дурацких походок и передвигался странными способами.
Соответствующая эмоция появилась в Destiny 2 на старте игры. Студия Bungie пока не сообщила причину удаления, но многие игроки использовали походку для того, чтобы попадать в ранее недоступные места в Destiny 2. Возможно, разработчики удалили эмоцию из-за ошибки в шутере.
Destiny 2 вышла 6 сентября на PlayStation 4 и Xbox One. Версия для ПК ожидается 24 октября.