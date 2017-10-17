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Опубликовано 17 октября 2017, 13:22

Авторы Destiny 2 удалили эмоцию из "Монти Пайтона"

В результате действий Bungie многопользовательский шутер лишился глупой походки в исполнении игроков.

Студия Bungie удалила из внутриигрового магазина Destiny 2 эмоцию под названием "бюрократическая походка". Её продавал персонаж Eververse, у которого можно найти различные косметические предметы.

Эмоция — отсылка к скетчу из шоу "Летающий цирк Монти Пайтона". Один из персонажей Джона Клиза был сотрудником Министерства дурацких походок и передвигался странными способами.

Соответствующая эмоция появилась в Destiny 2 на старте игры. Студия Bungie пока не сообщила причину удаления, но многие игроки использовали походку для того, чтобы попадать в ранее недоступные места в Destiny 2. Возможно, разработчики удалили эмоцию из-за ошибки в шутере.

Destiny 2 вышла 6 сентября на PlayStation 4 и Xbox One. Версия для ПК ожидается 24 октября.

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Сергей Сурепин
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