Sony выпустит PlayStation 4 Pro в стиле Star Wars: Battlefront II
Консоль в специальном оформлении будет доступна только в Канаде и Соединённых Штатах Америки.
Компания Sony представила ограниченную серию PlayStation 4 Pro в стиле Star Wars: Battlefront II. Консоль выйдет 14 ноября в США и Канаде.
PS4 Pro получит уникальный дизайн в стиле Star Wars: Battlefront II
Стоимость консоли — 450 долларов. В соответствующем дизайне выполнена будет не только консоль, но и геймпад. В комплекте поставляется физическая копия шутера.
Star Wars: Battlefront II выйдет 17 ноября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.