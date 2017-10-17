Sony выпустит PlayStation 4 Pro в стиле Star Wars: Battlefront II

Консоль в специальном оформлении будет доступна только в Канаде и Соединённых Штатах Америки.

Компания Sony представила ограниченную серию PlayStation 4 Pro в стиле Star Wars: Battlefront II. Консоль выйдет 14 ноября в США и Канаде.

PS4 Pro получит уникальный дизайн в стиле Star Wars: Battlefront II Фото © Flickr/Fabrizio Pece

Стоимость консоли — 450 долларов. В соответствующем дизайне выполнена будет не только консоль, но и геймпад. В комплекте поставляется физическая копия шутера.