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Опубликовано 17 октября 2017, 12:56

Sony выпустит PlayStation 4 Pro в стиле Star Wars: Battlefront II

Фото &copy; Flickr/Fabrizio Pece

Фото © Flickr/Fabrizio Pece

Консоль в специальном оформлении будет доступна только в Канаде и Соединённых Штатах Америки.

Компания Sony представила ограниченную серию PlayStation 4 Pro в стиле Star Wars: Battlefront II. Консоль выйдет 14 ноября в США и Канаде.

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PS4 Pro получит уникальный дизайн в стиле Star Wars: Battlefront II

Фото © Flickr/Fabrizio Pece

Стоимость консоли — 450 долларов. В соответствующем дизайне выполнена будет не только консоль, но и геймпад. В комплекте поставляется физическая копия шутера.

Star Wars: Battlefront II выйдет 17 ноября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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