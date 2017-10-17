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Регион
Опубликовано 17 октября 2017, 11:51

Из App Store удалят игры про филиппинского президента

Фото &copy; Game Pencil

Фото © Game Pencil

По словам здравоохранительной организации, мобильные приложения обыгрывают тиранию Родриго Дутерте.

Здравоохранительная организация ANPUD направила в Apple запрос об удалении игр из App Store. Речь идёт о приложениях, которые пропагандируют насилие и убийства. По словам организации, в регионе это происходит в результате активной борьбы правительства с наркотиками.

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Активисты попросили Apple удалить игры про президента Филиппин

Фото © Game Pencil

Организация указала на игры, в которых герои напоминают филиппинского президента Родриго Дутерте и шефа полиции Рональда Роса. Активисты считают, что эти игры приравнивают к норме тиранию Дутерте и игнорирование его административным аппаратом прав человека.

В список попали: Duterte knows Kung Fu, Duterte Running Man Challenge, Tsip Bato и Duterte vs Zombies.

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Сергей Сурепин
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