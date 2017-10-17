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Опубликовано 17 октября 2017, 11:31

В Overwatch играет больше 35 миллионов человек

Фото &copy; Blizzard Entertainment

Фото © Blizzard Entertainment

Официальной статистикой многопользовательского шутера поделились разработчики в "Твиттере".

Студия Blizzard отчиталась об аудитории Overwatch. Количество игроков в многопользовательский шутер достигло 35 миллионов человек.

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35 миллионов человек — аудитория Overwatch

Фото © Blizzard Entertainment

Overwatch вышел в мае 2016 года. На старте количество игроков составляло 7 миллионов человек. За месяц цифра превысила 10 миллионов.

В апреле 2017 года Blizzard отчиталась о 30 миллионах человек.

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Сергей Сурепин
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