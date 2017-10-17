В Overwatch играет больше 35 миллионов человек

Официальной статистикой многопользовательского шутера поделились разработчики в "Твиттере".

Студия Blizzard отчиталась об аудитории Overwatch. Количество игроков в многопользовательский шутер достигло 35 миллионов человек.

35 миллионов человек — аудитория Overwatch Фото © Blizzard Entertainment

Overwatch вышел в мае 2016 года. На старте количество игроков составляло 7 миллионов человек. За месяц цифра превысила 10 миллионов.