В Overwatch играет больше 35 миллионов человек
Фото © Blizzard Entertainment
Официальной статистикой многопользовательского шутера поделились разработчики в "Твиттере".
Студия Blizzard отчиталась об аудитории Overwatch. Количество игроков в многопользовательский шутер достигло 35 миллионов человек.
35 миллионов человек — аудитория Overwatch
Фото © Blizzard Entertainment
Overwatch вышел в мае 2016 года. На старте количество игроков составляло 7 миллионов человек. За месяц цифра превысила 10 миллионов.
В апреле 2017 года Blizzard отчиталась о 30 миллионах человек.