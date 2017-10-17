В правительстве предлагают запретить снятие наличных с анонимных счетов

Мера призвана повысить эффективность борьбы с финансированием противоправной деятельности.

Правительство предложило запретить снимать наличные с помощью анонимных средств платежа. Распоряжение о внесении в Госдуму поправок, которые предполагают изменения в законе "О национальной платёжной системе", подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

— Принятие законопроекта позволит повысить эффективность борьбы с финансированием противоправной и преступной деятельности с использованием неперсонифицированных электронных средств платежа, — говорится в пояснительной записке кабмина.

Согласно документу, остатки денежных средств, которые находятся на анонимных средствах платежа, могут быть переведены на счёт их владельца, юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также на исполнение его обязательств перед банком.