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Регион
Опубликовано 17 октября 2017, 10:53

В правительстве предлагают запретить снятие наличных с анонимных счетов

Фото: &copy;РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Мера призвана повысить эффективность борьбы с финансированием противоправной деятельности.

Правительство предложило запретить снимать наличные с помощью анонимных средств платежа. Распоряжение о внесении в Госдуму поправок, которые предполагают изменения в законе "О национальной платёжной системе", подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

— Принятие законопроекта позволит повысить эффективность борьбы с финансированием противоправной и преступной деятельности с использованием неперсонифицированных электронных средств платежа, — говорится в пояснительной записке кабмина.

Согласно документу, остатки денежных средств, которые находятся на анонимных средствах платежа, могут быть переведены на счёт их владельца, юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также на исполнение его обязательств перед банком.

Ранее Лайф писал о том, что правительство внесло в Госдуму поправки в закон о потребительском кредите.

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Алиса Донченко
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