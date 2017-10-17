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Регион
Опубликовано 17 октября 2017, 11:23

Глава МЧС РФ предложил помощь Португалии, где от пожаров погибло 36 человек

Глава МЧС РФ Владимир Пучков предложил Португалии помощь с тушением лесных пожаров. Отмечается, что министру внутренней администрации страны уже направлена телеграмма.

— Сообщите нам, если силы и средства МЧС России могут оказаться полезными Португальской Республике в деле борьбы с природной стихией, — говорится в телеграмме МЧС, передаёт ТАСС.

По последним данным, жертвами сильнейших пожаров в Португалии стали 36 человек. Ещё трое погибли в Испании.

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Янковская Ольга
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