Глава МЧС РФ предложил помощь Португалии, где от пожаров погибло 36 человек
Глава МЧС РФ Владимир Пучков предложил Португалии помощь с тушением лесных пожаров. Отмечается, что министру внутренней администрации страны уже направлена телеграмма.
— Сообщите нам, если силы и средства МЧС России могут оказаться полезными Португальской Республике в деле борьбы с природной стихией, — говорится в телеграмме МЧС, передаёт ТАСС.
At least 31 died, houses burned, animals killed by fire, forests destroyed, ... This is Portugal right now. We need help.#PrayForPortugal pic.twitter.com/yRxTxmLfLw— mystic juliana (@lightvvod) 16 октября 2017 г.
По последним данным, жертвами сильнейших пожаров в Португалии стали 36 человек. Ещё трое погибли в Испании.