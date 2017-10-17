Геннадий Онищенко одобрил запрет на курение у подъездов

По словам бывшего главного санитарного врача России, помимо отравления собственного организма, курильщики подают детям вредный пример.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко поддерживает принятие законопроекта о запрете курения возле подъездов жилых домов, передаёт РИА "Новости". Он рассчитывает, что эта мера не только поможет в борьбе с табачной зависимостью в целом, но и оградит детей от "пагубного влияния" взрослых.

— Здесь есть две вредные составляющие: первая — это прямое воздействие дыма на всех жителей подъезда, которые входят и выходят из дома. А второе не менее, а, может быть, и более значимое — когда взрослые люди подают пагубный пример детям, — пояснил он.