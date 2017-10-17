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Опубликовано 17 октября 2017, 14:03

Сотрудники Naughty Dog прокомментировали обвинения в сексуальных домогательствах

Фото &copy; Sony Interactive Entertainment America LLC.

Фото © Sony Interactive Entertainment America LLC.

Журналистам удалось пообщаться с разработчиками, которые пожелали сохранить анонимность.

Несколько дней назад бывший сотрудник Naughty Dog Дэвид Баллард рассказал, что его уволили из студии после жалобы о домогательствах со стороны руководителя команды. Офис официально опроверг эту информацию и заявил, что доказательства словам бывшего сотрудника найдены не были.

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В Naughty Dog анонимно прокомментировали обвинения в сексуальных домогательствах

Фото © Sony Interactive Entertainment America LLC.

Журналист Джейсон Шрейер связался с тремя текущими и бывшими сотрудниками студии и взял у них комментарии по этому поводу. Разработчики рассказали, что они не знали о подобной ситуации до последнего уик-энда, когда Дэвид Баллард "пролил свет" в "Твиттере".

В команде отмечают, что в последние месяцы работы у Балларда был расстроенный вид. Разработчики предположили, что нервный срыв произошёл из-за напряжённой работы и интенсивного графика студии.

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Сергей Сурепин
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