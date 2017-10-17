Сотрудники Naughty Dog прокомментировали обвинения в сексуальных домогательствах

Журналистам удалось пообщаться с разработчиками, которые пожелали сохранить анонимность.

Несколько дней назад бывший сотрудник Naughty Dog Дэвид Баллард рассказал, что его уволили из студии после жалобы о домогательствах со стороны руководителя команды. Офис официально опроверг эту информацию и заявил, что доказательства словам бывшего сотрудника найдены не были.

В Naughty Dog анонимно прокомментировали обвинения в сексуальных домогательствах Фото © Sony Interactive Entertainment America LLC.

Журналист Джейсон Шрейер связался с тремя текущими и бывшими сотрудниками студии и взял у них комментарии по этому поводу. Разработчики рассказали, что они не знали о подобной ситуации до последнего уик-энда, когда Дэвид Баллард "пролил свет" в "Твиттере".