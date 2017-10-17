В Angry Birds появятся противники в стиле Iron Maiden
Разработчики в честь Хеллоуина решили позаимствовать дизайн с обложек музыкальной группы.
Rovio сообщила о выходе обновления для Angry Birds Evolution. В честь Хеллоуина в мобильной игре появятся персонажи, выполненные в стиле обложек музыкальной группы Iron Maiden.
Праздничный ивент, как и обновление, выйдет 18 октября. Он продлится две недели — игроки смогут находить и прокачивать птиц с внешностью Эдди, главного талисмана и символа британской рок-группы Iron Maiden.
Angry Birds Evolution получит обновление в честь Хеллоуина
Angry Birds Evolution — последняя на данный момент игра серии про злых птиц. Она выполнена в 3D, а игровой процесс построен на пошаговых головоломках с ролевыми элементами. Игра доступна на iOS и Android.