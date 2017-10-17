Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 октября 2017, 14:21

В Angry Birds появятся противники в стиле Iron Maiden

Кадр видео Angry Birds

Кадр видео Angry Birds

Разработчики в честь Хеллоуина решили позаимствовать дизайн с обложек музыкальной группы.

Rovio сообщила о выходе обновления для Angry Birds Evolution. В честь Хеллоуина в мобильной игре появятся персонажи, выполненные в стиле обложек музыкальной группы Iron Maiden.

Праздничный ивент, как и обновление, выйдет 18 октября. Он продлится две недели — игроки смогут находить и прокачивать птиц с внешностью Эдди, главного талисмана и символа британской рок-группы Iron Maiden.

image

Angry Birds Evolution получит обновление в честь Хеллоуина

Кадр видео Angry Birds

Angry Birds Evolution — последняя на данный момент игра серии про злых птиц. Она выполнена в 3D, а игровой процесс построен на пошаговых головоломках с ролевыми элементами. Игра доступна на iOS и Android.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • angrybirds
  • Приложения
  • Музыка
  • Культура
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar