В Angry Birds появятся противники в стиле Iron Maiden

Разработчики в честь Хеллоуина решили позаимствовать дизайн с обложек музыкальной группы.

Rovio сообщила о выходе обновления для Angry Birds Evolution. В честь Хеллоуина в мобильной игре появятся персонажи, выполненные в стиле обложек музыкальной группы Iron Maiden.

Праздничный ивент, как и обновление, выйдет 18 октября. Он продлится две недели — игроки смогут находить и прокачивать птиц с внешностью Эдди, главного талисмана и символа британской рок-группы Iron Maiden.

Angry Birds Evolution получит обновление в честь Хеллоуина Кадр видео Angry Birds