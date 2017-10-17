Новое дополнение к Battlefield 1 будет выходить частями
Доступ к "Волнам перемен" будет открываться постепенно. Попробовать можно будет уже в декабре.
DICE рассказала о третьем дополнении к Battlefield 1 — оно получило название "Волны перемен". Разработчики планируют выпускать контент по частям: сначала в декабре 2017 года, а после — в январе 2018 года.
Авторы Battlefield 1 поделились подробностями нового дополнения
Большая часть контента выйдет в декабре: восемь видов оружия, два средства передвижения, элитный класс, а также операция "Галлиполи". Вместе с этим в декабре в игре появятся новые специализации, режим игры Conquest Assault и задания-испытания.
В январе разработчики выпустят новую фракцию — Королевскую морскую пехоту Великобритании. Также в игре появятся две карты: "Гельголандская бухта" и "Зебрюгге".