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Опубликовано 17 октября 2017, 14:45

Новое дополнение к Battlefield 1 будет выходить частями

Доступ к "Волнам перемен" будет открываться постепенно. Попробовать можно будет уже в декабре.

Фото: &copy; EA Digital Illusions CE

Фото: © EA Digital Illusions CE

DICE рассказала о третьем дополнении к Battlefield 1 — оно получило название "Волны перемен". Разработчики планируют выпускать контент по частям: сначала в декабре 2017 года, а после — в январе 2018 года.

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Авторы Battlefield 1 поделились подробностями нового дополнения

Фото: © EA Digital Illusions CE

Большая часть контента выйдет в декабре: восемь видов оружия, два средства передвижения, элитный класс, а также операция "Галлиполи". Вместе с этим в декабре в игре появятся новые специализации, режим игры Conquest Assault и задания-испытания.

В январе разработчики выпустят новую фракцию — Королевскую морскую пехоту Великобритании. Также в игре появятся две карты: "Гельголандская бухта" и "Зебрюгге".

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Сергей Сурепин
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