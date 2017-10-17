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Опубликовано 17 октября 2017, 15:11

Авторы DOOM назвали дату выхода игры на Switch

Фото &copy; Vicarious Visions

Фото © Vicarious Visions

Разработчикам удалось закончить работу над популярным боевиком раньше запланированного срока.

Американское подразделение Nintendo назвало дату выхода DOOM на Switch. Игра будет доступна уже 10 ноября.

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Версия DOOM для Switch выйдет 10 ноября

Фото © Vicarious Visions

Шутер появится в магазине Nintendo — eShop. Пока неизвестно, когда выйдет физическая версия игры.

Изначально разработчики планировали выпустить DOOM на Switch в конце года. Предполагаемый вес игры — 25 гигабайт.

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Сергей Сурепин
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