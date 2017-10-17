Авторы DOOM назвали дату выхода игры на Switch

Разработчикам удалось закончить работу над популярным боевиком раньше запланированного срока.

Американское подразделение Nintendo назвало дату выхода DOOM на Switch. Игра будет доступна уже 10 ноября.

Версия DOOM для Switch выйдет 10 ноября Фото © Vicarious Visions

Шутер появится в магазине Nintendo — eShop. Пока неизвестно, когда выйдет физическая версия игры.