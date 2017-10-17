Авторы DOOM назвали дату выхода игры на Switch
Фото © Vicarious Visions
Разработчикам удалось закончить работу над популярным боевиком раньше запланированного срока.
Американское подразделение Nintendo назвало дату выхода DOOM на Switch. Игра будет доступна уже 10 ноября.
Версия DOOM для Switch выйдет 10 ноября
Фото © Vicarious Visions
Шутер появится в магазине Nintendo — eShop. Пока неизвестно, когда выйдет физическая версия игры.
Изначально разработчики планировали выпустить DOOM на Switch в конце года. Предполагаемый вес игры — 25 гигабайт.