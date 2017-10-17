Sony показала PS4 Pro в комплекте с настоящим автомобилем

Тайваньское подразделение Sony Interactive Entertainment показало специальный комплект PlayStation 4 Pro с игрой Gran Turismo Sport. В комплекте с консолью и диском идёт автомобиль Mazda MX-5 2017 года выпуска.

Сборник представлен в единичном экземпляре, и его уже приобрёл неизвестный коллекционер. Помимо машины, консоли и игры в комплекте находятся: подписка PS Plus на 12 месяцев, руль от Thrustmaster, специальное кресло для большего погружения, а также OLED-телевизор от Sony с поддержкой разрешения 4К и PlayStation VR с камерой и двумя контроллерами.