Sony показала PS4 Pro в комплекте с настоящим автомобилем
Скриншот © L!FE
Единичный бандл современной консоли и машины уже приобрёл неизвестный коллекционер.
Тайваньское подразделение Sony Interactive Entertainment показало специальный комплект PlayStation 4 Pro с игрой Gran Turismo Sport. В комплекте с консолью и диском идёт автомобиль Mazda MX-5 2017 года выпуска.
Sony выпустила комплект PS4 Pro с настоящим автомобилем
Скриншот © L!FE
Сборник представлен в единичном экземпляре, и его уже приобрёл неизвестный коллекционер. Помимо машины, консоли и игры в комплекте находятся: подписка PS Plus на 12 месяцев, руль от Thrustmaster, специальное кресло для большего погружения, а также OLED-телевизор от Sony с поддержкой разрешения 4К и PlayStation VR с камерой и двумя контроллерами.
Цена такого удовольствия — 47 тысяч долларов. Gran Turismo Sport выходит 17 октября.