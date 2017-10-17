Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 октября 2017, 15:35

Sony показала PS4 Pro в комплекте с настоящим автомобилем

Скриншот &copy; L!FE&nbsp;

Скриншот © L!FE 

Единичный бандл современной консоли и машины уже приобрёл неизвестный коллекционер.

Тайваньское подразделение Sony Interactive Entertainment показало специальный комплект PlayStation 4 Pro с игрой Gran Turismo Sport. В комплекте с консолью и диском идёт автомобиль Mazda MX-5 2017 года выпуска.

image

Sony выпустила комплект PS4 Pro с настоящим автомобилем

Скриншот © L!FE

Сборник представлен в единичном экземпляре, и его уже приобрёл неизвестный коллекционер. Помимо машины, консоли и игры в комплекте находятся: подписка PS Plus на 12 месяцев, руль от Thrustmaster, специальное кресло для большего погружения, а также OLED-телевизор от Sony с поддержкой разрешения 4К и PlayStation VR с камерой и двумя контроллерами.

Цена такого удовольствия — 47 тысяч долларов. Gran Turismo Sport выходит 17 октября.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • sony
  • ps4pro
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar