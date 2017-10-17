В Госдуме предложили приравнять венчание к официальному браку
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Парламентарий пояснил инициативу тем, что в стране много верующих, а православие — самая большая конфессия в России.
Депутат Госдумы Владимир Сысоев заявил, что готовит поправки в Семейный кодекс, благодаря которым акт венчания будет признан равноценным регистрации в загсе.
— У нас верующих очень много, а православие — самая большая конфессия в России. У нас есть акты венчания, которые многим заменяют регистрацию в загсе. Предлагаю сделать дополнения в Семейный кодекс, признающие юридический статус венчания со всеми обязанностями, — цитирует парламентария RT.
По словам Сысоева, таким образом, даже при делёжке имущества у пары, которая обвенчалась, будут те же права, что и у зарегистрированной в загсе.
— Таким образом, мы вернём традиционный брак, который был до революции, — заключил депутат.