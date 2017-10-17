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Регион
Опубликовано 17 октября 2017, 16:42

В Госдуме предложили приравнять венчание к официальному браку

Фото: &copy;Flickr/Leo Hidalgo

Фото: ©Flickr/Leo Hidalgo

Парламентарий пояснил инициативу тем, что в стране много верующих, а православие — самая большая конфессия в России.

Депутат Госдумы Владимир Сысоев заявил, что готовит поправки в Семейный кодекс, благодаря которым акт венчания будет признан равноценным регистрации в загсе.

— У нас верующих очень много, а православие — самая большая конфессия в России. У нас есть акты венчания, которые многим заменяют регистрацию в загсе. Предлагаю сделать дополнения в Семейный кодекс, признающие юридический статус венчания со всеми обязанностями, — цитирует парламентария RT.

По словам Сысоева, таким образом, даже при делёжке имущества у пары, которая обвенчалась, будут те же права, что и у зарегистрированной в загсе.

— Таким образом, мы вернём традиционный брак, который был до революции, — заключил депутат.

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Дарья Лебедева
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