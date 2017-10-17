Путин встретится с президентом Хорватии 18 октября

При этом на следующий день с Колиндой Грабар-Китарович проведёт встречу премьер-министр РФ.

Российский президент Владимир Путин встретится с хорватским лидером Колиндой Грабар-Китарович. Беседа состоится 18 октября в Сочи. О предстоящей встрече сообщается на сайте Кремля.

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят ряд международных вопросов и развитие отношений России и Хорватии.