Путин встретится с президентом Хорватии 18 октября
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При этом на следующий день с Колиндой Грабар-Китарович проведёт встречу премьер-министр РФ.
Российский президент Владимир Путин встретится с хорватским лидером Колиндой Грабар-Китарович. Беседа состоится 18 октября в Сочи. О предстоящей встрече сообщается на сайте Кремля.
Ожидается, что лидеры двух стран обсудят ряд международных вопросов и развитие отношений России и Хорватии.
Стоит отметить, что 19 числа с Колиндой Грабар-Китарович встретится премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.