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Регион
Опубликовано 17 октября 2017, 18:33

Путин встретится с президентом Хорватии 18 октября

Фото: &copy;РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

При этом на следующий день с Колиндой Грабар-Китарович проведёт встречу премьер-министр РФ.

Российский президент Владимир Путин встретится с хорватским лидером Колиндой Грабар-Китарович. Беседа состоится 18 октября в Сочи. О предстоящей встрече сообщается на сайте Кремля.

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят ряд международных вопросов и развитие отношений России и Хорватии.

Стоит отметить, что 19 числа с Колиндой Грабар-Китарович встретится премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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Янковская Ольга
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