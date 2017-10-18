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Опубликовано 18 октября 2017, 08:51

Electronic Arts закрыла студию авторов Dead Space

Она же занималась разработкой игры по "Звёздным войнам" — проект передадут другой команде.

Фото &copy; Visceral Games

Фото © Visceral Games

Издатель Electronic Arts объявил о закрытии студии Visceral Games. Она известна в первую очередь по серии Dead Space и шутеру Battlefield: Hardline.

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Студия Visceral Games прекратила своё существование

Фото © Visceral Games

Последним проектом студии была неанонсированная игра по "Звёздным войнам". Команда работала над этим проектом под руководством Эми Хеннинг — ранее она занималась серией Uncharted.

Для "Звёздных войн" эта новость — очередная потеря. Дело в том, что это уже вторая игра в этой вселенной, которая не добралась до прилавков. Изначально Visceral Games должна была завершить Star Wars 1313, однако команда отказалась от этой затеи и начала проект с нуля.

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Сергей Сурепин
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