Electronic Arts закрыла студию авторов Dead Space
Она же занималась разработкой игры по "Звёздным войнам" — проект передадут другой команде.
Фото © Visceral Games
Издатель Electronic Arts объявил о закрытии студии Visceral Games. Она известна в первую очередь по серии Dead Space и шутеру Battlefield: Hardline.
Студия Visceral Games прекратила своё существование
Фото © Visceral Games
Последним проектом студии была неанонсированная игра по "Звёздным войнам". Команда работала над этим проектом под руководством Эми Хеннинг — ранее она занималась серией Uncharted.
Для "Звёздных войн" эта новость — очередная потеря. Дело в том, что это уже вторая игра в этой вселенной, которая не добралась до прилавков. Изначально Visceral Games должна была завершить Star Wars 1313, однако команда отказалась от этой затеи и начала проект с нуля.