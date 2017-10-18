Electronic Arts закрыла студию авторов Dead Space

Последним проектом студии была неанонсированная игра по "Звёздным войнам". Команда работала над этим проектом под руководством Эми Хеннинг — ранее она занималась серией Uncharted.

Для "Звёздных войн" эта новость — очередная потеря. Дело в том, что это уже вторая игра в этой вселенной, которая не добралась до прилавков. Изначально Visceral Games должна была завершить Star Wars 1313, однако команда отказалась от этой затеи и начала проект с нуля.