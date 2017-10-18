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Опубликовано 18 октября 2017, 09:17

Ubisoft показала кроссовки в стиле Assassin's Creed: Origins

Фото &copy; KicksOnFire.com

Фото © KicksOnFire.com

Основой для лимитированной обуви послужила пара популярных Adidas Yeezy Boost 350 V2.

Компания Ubisoft объявила о выпуске 16 пар кроссовок Yeezy в стиле Assassin's Creed: Origins. Обувь не поступит в свободную продажу — получить её можно будет участвуя в конкурсах от разработчиков.

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Ubisoft разыграет кроссовки в стиле Assassin's Creed: Origins

Фото © KicksOnFire.com

Кроссовки доступны будут в двух вариантах: чёрном и белом. За дизайн отвечает британский дизайнер Доминик Лоуман — за основу он взял Adidas Yeezy Boost 350 V2.

Условия одного из конкурсов Ubisoft объявит в ближайшее время. Assassin's Creed: Origins выйдет 27 октября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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