Ubisoft показала кроссовки в стиле Assassin's Creed: Origins

Основой для лимитированной обуви послужила пара популярных Adidas Yeezy Boost 350 V2.

Компания Ubisoft объявила о выпуске 16 пар кроссовок Yeezy в стиле Assassin's Creed: Origins. Обувь не поступит в свободную продажу — получить её можно будет участвуя в конкурсах от разработчиков.

Ubisoft разыграет кроссовки в стиле Assassin's Creed: Origins Фото © KicksOnFire.com

Кроссовки доступны будут в двух вариантах: чёрном и белом. За дизайн отвечает британский дизайнер Доминик Лоуман — за основу он взял Adidas Yeezy Boost 350 V2.