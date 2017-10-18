Ubisoft показала кроссовки в стиле Assassin's Creed: Origins
Фото © KicksOnFire.com
Основой для лимитированной обуви послужила пара популярных Adidas Yeezy Boost 350 V2.
Компания Ubisoft объявила о выпуске 16 пар кроссовок Yeezy в стиле Assassin's Creed: Origins. Обувь не поступит в свободную продажу — получить её можно будет участвуя в конкурсах от разработчиков.
Ubisoft разыграет кроссовки в стиле Assassin's Creed: Origins
Фото © KicksOnFire.com
Кроссовки доступны будут в двух вариантах: чёрном и белом. За дизайн отвечает британский дизайнер Доминик Лоуман — за основу он взял Adidas Yeezy Boost 350 V2.
Условия одного из конкурсов Ubisoft объявит в ближайшее время. Assassin's Creed: Origins выйдет 27 октября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.