Китайский издатель приобрёл акции разработчиков Call of Duty: Black Ops
Фото © Treyarch
До этого компания Leyou была известна общественности как производитель мяса птицы.
Leyou Technologies Holdings Limited приобрела 20% акций американской компании Certain Affinity. Последняя работала над созданием Call of Duty: Black Ops и Halo 4.
Производитель мяса птицы купил акции разработчиков Call of Duty: Black Ops
Фото © Treyarch
Сумма сделки — 10 миллионов долларов. По словам разработчиков, им удалось сохранить свою независимость, а продажа акций позволит открыть новые филиалы.
Ранее Leyou Technologies занималась производством мяса птицы. Компания расширила бизнес в 2015 году после покупки 58% канадской Digital Extremes, известной по ММО Warframe.