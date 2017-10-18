Китайский издатель приобрёл акции разработчиков Call of Duty: Black Ops

До этого компания Leyou была известна общественности как производитель мяса птицы.

Leyou Technologies Holdings Limited приобрела 20% акций американской компании Certain Affinity. Последняя работала над созданием Call of Duty: Black Ops и Halo 4.

Производитель мяса птицы купил акции разработчиков Call of Duty: Black Ops Фото © Treyarch

Сумма сделки — 10 миллионов долларов. По словам разработчиков, им удалось сохранить свою независимость, а продажа акций позволит открыть новые филиалы.