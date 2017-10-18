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Опубликовано 18 октября 2017, 09:39

Китайский издатель приобрёл акции разработчиков Call of Duty: Black Ops

Фото &copy; Treyarch

Фото © Treyarch

До этого компания Leyou была известна общественности как производитель мяса птицы.

Leyou Technologies Holdings Limited приобрела 20% акций американской компании Certain Affinity. Последняя работала над созданием Call of Duty: Black Ops и Halo 4.

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Производитель мяса птицы купил акции разработчиков Call of Duty: Black Ops

Фото © Treyarch

Сумма сделки — 10 миллионов долларов. По словам разработчиков, им удалось сохранить свою независимость, а продажа акций позволит открыть новые филиалы.

Ранее Leyou Technologies занималась производством мяса птицы. Компания расширила бизнес в 2015 году после покупки 58% канадской Digital Extremes, известной по ММО Warframe.

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Сергей Сурепин
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