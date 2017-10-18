Киберспортсмену помогли вернуться к тренировкам после урагана "Ирма"
Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT
Команда по Overwatch предоставила пострадавшему геймеру место для проведения тренировок.
В начале сентября на страны Карибского бассейна обрушился ураган "Ирма". В результате этого пострадал дом киберспортсмена Луиса Фигероа, проживающего в Пуэрто-Рико.
Игроку в Overwatch помогли вернуться к тренировкам
Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT
Фигероа выступает в дисциплине Overwatch под псевдонимом iRemiix. Он принимал активное участие в отборочных мачтах разных киберспортивных коллективов в рамках лиги Overwatch. Регистрация на турнир закрывается 30 октября.
Геймер после урагана оказался без интернета. В итоге ему помог пользователь Shock из команды NRG. Ему организовали перелёт в Лас-Вегас, где расположена штаб-квартира киберспортивной организации. Там игроку предоставили все условия для тренировок.