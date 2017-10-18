Life is Strange: Before the Storm получит неофициальный перевод на русский язык

Студия Deck Nine Games совместно с независимой группой переводчиков Tolma4 Team в течение последних месяцев работала над неофициальной локализацией Life is Strange: Before the Storm для ПК. Компания Square Enix при этом не принимала участия в производстве, поэтому перевод получил статус неофициального.

Life is Strange: Before the Storm переведут на русский язык Фото © Deck Nine Games

Совместная работа Deck Nine Games и Tolma4 Team не будет проходить тестирование издателя. Разработчики обещают выпустить перевод в ближайшее время, однако точной даты пока нет.