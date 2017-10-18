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Опубликовано 18 октября 2017, 10:39

Life is Strange: Before the Storm получит неофициальный перевод на русский язык

Разработчики игры объединили усилия с командой переводчиков-энтузиастов Tolma4 Team.

Фото &copy;&nbsp;Deck Nine Games

Фото © Deck Nine Games

Студия Deck Nine Games совместно с независимой группой переводчиков Tolma4 Team в течение последних месяцев работала над неофициальной локализацией Life is Strange: Before the Storm для ПК. Компания Square Enix при этом не принимала участия в производстве, поэтому перевод получил статус неофициального.

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Life is Strange: Before the Storm переведут на русский язык

Фото © Deck Nine Games

Совместная работа Deck Nine Games и Tolma4 Team не будет проходить тестирование издателя. Разработчики обещают выпустить перевод в ближайшее время, однако точной даты пока нет.

Первый эпизод Life is Strange: Before the Storm вышел 31 августа на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Продолжение выйдет 19 октября.

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Сергей Сурепин
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