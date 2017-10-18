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Опубликовано 18 октября 2017, 15:13

Авторы Team Fortress 2 представили обновление для игры

Разработчики перенесут геймеров в джунгли после выхода обновления Jungle Inferno.

Фото &copy;&nbsp;Valve

Фото © Valve

Компания Valve анонсировала обновление для Team Fortress 2 ­— Jungle Inferno. Игрокам предстоит посетить Парк наёмников.

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Jungle Inferno — новое обновление для Team Fortress 2

Фото © Valve

В шутере появятся новые насмешки и шесть карт, стилизованных под джунгли: Mercenary Park, Lazarus, Mossrock, Banana bay, Enclosure и Brazil. Одну из них сделали авторы игры, а остальные — участники сообщества.

Valve отвечала за карту Mercenary Park. Она получит три контрольные точки.

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Сергей Сурепин
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