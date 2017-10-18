Авторы Team Fortress 2 представили обновление для игры
Разработчики перенесут геймеров в джунгли после выхода обновления Jungle Inferno.
Фото © Valve
Компания Valve анонсировала обновление для Team Fortress 2 — Jungle Inferno. Игрокам предстоит посетить Парк наёмников.
Jungle Inferno — новое обновление для Team Fortress 2
Фото © Valve
В шутере появятся новые насмешки и шесть карт, стилизованных под джунгли: Mercenary Park, Lazarus, Mossrock, Banana bay, Enclosure и Brazil. Одну из них сделали авторы игры, а остальные — участники сообщества.
Valve отвечала за карту Mercenary Park. Она получит три контрольные точки.