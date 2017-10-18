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Регион
Опубликовано 18 октября 2017, 04:08

У входа в полицейский участок в шведском Хельсингборге прогремел взрыв

Фото: &copy; Expressen/Mikael Nilsson

Фото: © Expressen/Mikael Nilsson

Мощный взрыв прогремел сегодня ночью у входа в полицейский участок в шведском городе Хельсингборг на юге страны. Об этом сообщает издание Expressen.

В результате инцидента никто не пострадал, однако здание получило очень серьёзные повреждения. Полиция пока не может сказать, что именно взорвалось, но считается, что речь идёт о взрывном устройстве.

Сейчас на всех въездах в два района города выставлены блокпосты, а следователи пытаются выяснить обстоятельства и виновника случившегося.

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Эмила Сидорова
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