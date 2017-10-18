У входа в полицейский участок в шведском Хельсингборге прогремел взрыв

Мощный взрыв прогремел сегодня ночью у входа в полицейский участок в шведском городе Хельсингборг на юге страны. Об этом сообщает издание Expressen.

В результате инцидента никто не пострадал, однако здание получило очень серьёзные повреждения. Полиция пока не может сказать, что именно взорвалось, но считается, что речь идёт о взрывном устройстве.