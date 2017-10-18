Бывшая советская гимнастка обвинила партнёра по сборной в изнасиловании

Бывшая советская и украинская гимнастка Татьяна Гуцу рассказала о том, как 26 лет назад, во время соревнований в немецком Штутгарте, её изнасиловал известный советский и белорусский гимнаст Виталий Щербо. Воспоминаниями об одном из самых страшных событий своего прошлого двукратная олимпийская чемпионка поделилась со своими подписчиками в "Фейсбуке".

— Виталий Щербо — монстр, из-за которого я много лет жила в плену собственных страхов. Я знаю, ты попытаешься защититься, но мои подробности намного сильнее твоих слов. Я сейчас сильнее, чем когда-либо. Ты меня больше не унизишь, — написала Гуцу.

Жертвой изнасилования спортсменка стала в возрасте 15 лет, Щербо тогда было 19. Как утверждает Гуцу, по меньшей мере двое членов сборной знали об этом преступлении, но не сделали ничего, чтобы спасти её.

— Спасибо тебе, Татьяна Торопова, которую я считала своей подругой, что ты не заступилась за меня, когда я больше всего в тебе нуждалась. Нуждалась в том, чтобы ты боролась за меня и за права женщин, против таких ужасных преступлений. Ты была там и всё слышала. Но не защитила меня. Рустам Шарипов, и тебе спасибо. Ты был хорошим другом для Щербо и не защитил меня, маленькую 15-летнюю девочку, — заявила Гуцу.

Бывшая спортсменка пообещала, что поддержит любого, кто осмелится рассказать о подобной истории из своей жизни.

Татьяна Гуцу — обладательница двух золотых олимпийских медалей, которые она завоевала на Играх в Барселоне в 1992 году. Виталий Щербо — шестикратный олимпийский чемпион.