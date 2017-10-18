FIFA 14 пропала из EA Access

Игру из подписочного сервиса удалила компания Electronic Arts, хотя ранее обещала не делать этого.

Electronic Arts удалила футбольный симулятор FIFA 14 из сервиса EA Access для Xbox. В 2014 году на запуске программы продюсер Майкл Льюис заявил, что игры из EA Access удаляться не будут.

FIFA 14 больше не доступна в EA Access Фото: © Electronic Arts Inc

В июле 2017 года Electronic Arts сообщила, что 18 октября свою работу прекращают онлайн-сервисы FIFA 14. Теперь у пользователей нет возможности играть в мультиплеере, а доступ к контенту Ultimate Team ограничен.