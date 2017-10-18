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Опубликовано 18 октября 2017, 15:29

FIFA 14 пропала из EA Access

Фото: &copy; Electronic Arts Inc

Фото: © Electronic Arts Inc

Игру из подписочного сервиса удалила компания Electronic Arts, хотя ранее обещала не делать этого.

Electronic Arts удалила футбольный симулятор FIFA 14 из сервиса EA Access для Xbox. В 2014 году на запуске программы продюсер Майкл Льюис заявил, что игры из EA Access удаляться не будут.

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FIFA 14 больше не доступна в EA Access

Фото: © Electronic Arts Inc

В июле 2017 года Electronic Arts сообщила, что 18 октября свою работу прекращают онлайн-сервисы FIFA 14. Теперь у пользователей нет возможности играть в мультиплеере, а доступ к контенту Ultimate Team ограничен.

Подписка на EA Access стоит 249 рублей в месяц, на год — 1199 рублей.

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Сергей Сурепин
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