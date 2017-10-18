FIFA 14 пропала из EA Access
Фото: © Electronic Arts Inc
Игру из подписочного сервиса удалила компания Electronic Arts, хотя ранее обещала не делать этого.
Electronic Arts удалила футбольный симулятор FIFA 14 из сервиса EA Access для Xbox. В 2014 году на запуске программы продюсер Майкл Льюис заявил, что игры из EA Access удаляться не будут.
FIFA 14 больше не доступна в EA Access
Фото: © Electronic Arts Inc
В июле 2017 года Electronic Arts сообщила, что 18 октября свою работу прекращают онлайн-сервисы FIFA 14. Теперь у пользователей нет возможности играть в мультиплеере, а доступ к контенту Ultimate Team ограничен.
Подписка на EA Access стоит 249 рублей в месяц, на год — 1199 рублей.