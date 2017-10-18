Adidas пожаловался на сходство логотипа киберспортивной лиги со своим

Производитель спортивной обуви и одежды считает, что три полоски — уникальный дизайн.

10 октября компания Adidas пожаловалась в Ведомство по патентам и товарным знакам США на организатора киберспортивных турниров Eleague. Причина — схожесть логотипов, на обоих из них присутствуют три полоски.

Adidas нашёл схожесть между своим логотипом и киберспортивной лиги Eleague Фото: © Eleague

На эту претензию оператор обязан дать ответ до 19 ноября. В противном случае дело будут рассматривать без участия Eleague.