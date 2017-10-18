Adidas пожаловался на сходство логотипа киберспортивной лиги со своим
Производитель спортивной обуви и одежды считает, что три полоски — уникальный дизайн.
10 октября компания Adidas пожаловалась в Ведомство по патентам и товарным знакам США на организатора киберспортивных турниров Eleague. Причина — схожесть логотипов, на обоих из них присутствуют три полоски.
Adidas нашёл схожесть между своим логотипом и киберспортивной лиги Eleague
Фото: © Eleague
На эту претензию оператор обязан дать ответ до 19 ноября. В противном случае дело будут рассматривать без участия Eleague.
Компания Adidas в своём обращении указала, что выступала ранее спонсором киберспортивных соревнований, поэтому сферы деятельности двух компаний пересекаются.