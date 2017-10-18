Sony начнёт издавать инди-игры
Фото: © Unties / Sony Music Entertainment
Подразделение Unties от Sony Music Entertainment займётся выпуском игр для ПК, PlayStation 4 и Switch.
Музыкальное подразделение Sony учредило издательство Unties. Компания займётся поиском оригинальных инди-игр и будет курировать их выпуск на ПК, PlayStation 4 и Nintendo Switch.
Sony открыла издателя инди-игр
Фото: © Unties / Sony Music Entertainment
Слоган компании: "Раскроем уникальные таланты авторов по всему миру". Издатель планирует использовать ресурсы и опыт сотрудников музыкального подразделения для распространения игр среди широкой аудитории.
Первой такой игрой станет стратегия Tiny Metal от студии Area 35. Она уже получила одобрение сообщества Steam на платформе Greenlight и выйдет 21 ноября.