Sony начнёт издавать инди-игры

Подразделение Unties от Sony Music Entertainment займётся выпуском игр для ПК, PlayStation 4 и Switch.

Музыкальное подразделение Sony учредило издательство Unties. Компания займётся поиском оригинальных инди-игр и будет курировать их выпуск на ПК, PlayStation 4 и Nintendo Switch.

Sony открыла издателя инди-игр Фото: © Unties / Sony Music Entertainment

Слоган компании: "Раскроем уникальные таланты авторов по всему миру". Издатель планирует использовать ресурсы и опыт сотрудников музыкального подразделения для распространения игр среди широкой аудитории.