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Опубликовано 18 октября 2017, 16:21

Sony начнёт издавать инди-игры

Фото: &copy; Unties / Sony Music Entertainment

Фото: © Unties / Sony Music Entertainment

Подразделение Unties от Sony Music Entertainment займётся выпуском игр для ПК, PlayStation 4 и Switch.

Музыкальное подразделение Sony учредило издательство Unties. Компания займётся поиском оригинальных инди-игр и будет курировать их выпуск на ПК, PlayStation 4 и Nintendo Switch.

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Sony открыла издателя инди-игр

Фото: © Unties / Sony Music Entertainment

Слоган компании: "Раскроем уникальные таланты авторов по всему миру". Издатель планирует использовать ресурсы и опыт сотрудников музыкального подразделения для распространения игр среди широкой аудитории.

Первой такой игрой станет стратегия Tiny Metal от студии Area 35. Она уже получила одобрение сообщества Steam на платформе Greenlight и выйдет 21 ноября.

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Сергей Сурепин
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