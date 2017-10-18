Напряжённые ситуации в Wolfenstein 2: The New Colossus влияют на поведение героя

От показателя системы напряжения будет зависеть анимация в игре и игровой процесс.

Старший геймдизайнер Wolfenstein 2: The New Colossus Андреас Ойерфорс рассказал о "счётчике стресса", который будет отвечать за то, насколько быстро будет перезаряжаться главный герой. Каждый вид оружия получил несколько типов анимации.

На поведение героя в Wolfenstein 2: The New Colossus будут влиять напряжённые ситуации Фото: © ZeniMax Media Inc.

Разработчики создали несколько видов анимации для каждого вида оружия. Они будут меняться в зависимости от того, какое оружие игрок использует в другой руке, а также в различной обстановке.