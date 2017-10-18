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Опубликовано 18 октября 2017, 16:47

Напряжённые ситуации в Wolfenstein 2: The New Colossus влияют на поведение героя

Фото: &copy; ZeniMax Media Inc.

Фото: © ZeniMax Media Inc.

От показателя системы напряжения будет зависеть анимация в игре и игровой процесс.

Старший геймдизайнер Wolfenstein 2: The New Colossus Андреас Ойерфорс рассказал о "счётчике стресса", который будет отвечать за то, насколько быстро будет перезаряжаться главный герой. Каждый вид оружия получил несколько типов анимации.

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На поведение героя в Wolfenstein 2: The New Colossus будут влиять напряжённые ситуации

Фото: © ZeniMax Media Inc.

Разработчики создали несколько видов анимации для каждого вида оружия. Они будут меняться в зависимости от того, какое оружие игрок использует в другой руке, а также в различной обстановке.

Wolfenstein 2: The New Colossus выходит 27 октября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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