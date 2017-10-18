Депутат пожаловался Володину, что коллеги не поздравляют его с днём рождения

Праздник у коммуниста Николая Харитонова приходится на региональную неделю, а когда парламентарии возвращаются в Думу, никто уже о нём и не помнит.

Глава думского Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов пожаловался Вячеславу Володину, что коллеги забывают про его день рождения. Депутат-коммунист родился 30 октября, а по регламенту Госдумы последняя неделя в месяце — региональная, поэтому заседания в этот период не проводятся. А когда парламентарии вновь собираются в сессионном зале, большинство из них и не помнит, что Харитонов несколько дней назад отмечал свой праздник.

Всё бы ничего, да только в Госдуме существует традиция: во время пленарных заседаний депутаты аплодисментами приветствуют сегодняшних именинников. И в этот момент, по словам Харитонова, он им завидует "голубой завистью".

— Я 27 лет в парламенте, у меня день рождения 30 октября — и всегда выездная неделя. За 27 лет никто публично меня не поздравил, — пожаловался он спикеру нижней палаты Вячеславу Володину.

Тот, к слову, тут же вступился за Харитонова и поручил депутатам исправить ошибку.