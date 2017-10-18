Жириновский предложил отменить новогодние праздники

Лидер ЛДПР считает, что за счёт этих дней лучше увеличить продолжительность отпуска, чтобы граждане сами решали, когда отдыхать.

Депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил отменить новогодние каникулы, сократив зимние празднования до одного дня — 1 января. Эту инициативу лидер ЛДПР объяснил борьбой со злоупотреблением алкоголя среди населения.

— Новогодние каникулы опять оставили, а статистика показывает, что с 1 по 10 января от злоупотребления алкоголем досрочно погибает 20 тысяч человек. Ну вот зачем это делать? Кто так делает? Госдума, — заявил депутат.

Жириновский предложил, чтобы взамен новогодних каникул россияне получили дополнительные дни отпуска и сами решали, когда отдыхать.

— Здесь обязательно надо всё-таки добиться нам двух отпусков: 30 календарных дней и 15 — кто когда хочет, тогда и использует. Общих праздников только три: 1 января, 9 мая и 12 (июня), — добавил парламентарий.