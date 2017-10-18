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Регион
Опубликовано 18 октября 2017, 13:36

Глава МВД Португалии подала в отставку из-за ситуации с лесными пожарами

По последним данным, в результате природных возгораний в стране погиб 41 человек.

Министр внутренних дел Португалии Констанца Урбано де Соуза подала в отставку из-за ситуации с лесными пожарами в стране. Как отмечает издание El Mundo, власти сократили объём средств, необходимых для тушения огня, несмотря на предупреждения синоптиков о рисках возгорания.

Напомним, 15 октября на территории Португалии было зарегистрировано 443 лесных пожара, тушением которых занимались семь тысяч пожарных.

Как ранее сообщал Лайф, глава МЧС РФ Владимир Пучков предложил Португалии помощь в их ликвидации.

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Алиса Донченко
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