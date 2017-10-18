Глава МВД Португалии подала в отставку из-за ситуации с лесными пожарами
По последним данным, в результате природных возгораний в стране погиб 41 человек.
Министр внутренних дел Португалии Констанца Урбано де Соуза подала в отставку из-за ситуации с лесными пожарами в стране. Как отмечает издание El Mundo, власти сократили объём средств, необходимых для тушения огня, несмотря на предупреждения синоптиков о рисках возгорания.
Dimite la ministra de Administración Interna de Portugal por su gestión de los incendios. https://t.co/G5cUqNS5Bf pic.twitter.com/A2SAdEwzqW— EL MUNDO (@elmundoes) 18 октября 2017 г.
Напомним, 15 октября на территории Португалии было зарегистрировано 443 лесных пожара, тушением которых занимались семь тысяч пожарных.
Как ранее сообщал Лайф, глава МЧС РФ Владимир Пучков предложил Португалии помощь в их ликвидации.