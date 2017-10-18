Президент Хорватии пригласила Путина посетить её страну

Путин и Грабар-Китарович обсудили в Сочи текущее состояние и перспективы развития российско-хорватского сотрудничества.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прилетела в Сочи с официальным визитом, где у неё намечены переговоры с лидером России Владимиром Путиным. Встреча состоялась по приглашению российской стороны. Президенты обсудили перспективы развития российско-хорватского сотрудничества, а также обменялись мнениями по ключевым международным вопросам.