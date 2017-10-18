Президент Хорватии пригласила Путина посетить её страну
Президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович. Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов
Путин и Грабар-Китарович обсудили в Сочи текущее состояние и перспективы развития российско-хорватского сотрудничества.
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прилетела в Сочи с официальным визитом, где у неё намечены переговоры с лидером России Владимиром Путиным. Встреча состоялась по приглашению российской стороны. Президенты обсудили перспективы развития российско-хорватского сотрудничества, а также обменялись мнениями по ключевым международным вопросам.
— Спасибо за приглашение посетить Россию, особенно приятно, что встреча в Сочи. Позвольте мне прежде всего пригласить вас в Республику Хорватию с официальным визитом, — сказала Грабар-Китарович на встрече с Путиным.