Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 октября 2017, 14:19

Президент Хорватии пригласила Путина посетить её страну

Президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович. Фото: &copy;РИА Новости/Максим Блинов

Президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович. Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

Путин и Грабар-Китарович обсудили в Сочи текущее состояние и перспективы развития российско-хорватского сотрудничества.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прилетела в Сочи с официальным визитом, где у неё намечены переговоры с лидером России Владимиром Путиным. Встреча состоялась по приглашению российской стороны. Президенты обсудили перспективы развития российско-хорватского сотрудничества, а также обменялись мнениями по ключевым международным вопросам.

— Спасибо за приглашение посетить Россию, особенно приятно, что встреча в Сочи. Позвольте мне прежде всего пригласить вас в Республику Хорватию с официальным визитом, — сказала Грабар-Китарович на встрече с Путиным.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Сочи
  • Путин
  • Хорватия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar