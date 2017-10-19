Нескучные библиотекари высмеяли семейство Кардашьян пародийной фотосессией

С момента выхода на экраны реалити-шоу "Семейство Кардашьян" прошло 10 лет, и, чтобы отметить это событие, популярная семья светских львиц и моделей сфотографировалась для обложки августовского номера журнала Hollywood Report. Надпись на обложке — "Десятилетие Кардашьян" — ещё больше придавала событию веса.

Эту обложку работники публичной библиотеки в Новой Зеландии решили взять за образец для того, чтобы притянуть хотя бы частичку внимания к своим скромным персонам.

Мы выбрали это фото для воссоздания, потому что оно символическое... Мы решили, что оно будет довольно смешно выглядеть с обычными людьми Менеджер библиотеки Бази Мейгер

Подпись над постом не лишена самоиронии и звучит следующим образом:

Прошло уже 10 лет с тех пор, как Кардашьян впервые появились на наших экранах. Чтобы отпраздновать это событие, наша команда в социальных сетях решила создать полностью импровизированную, определённо не запланированную фотосессию Библиотека в Инверкаргилл

Сами работники публичной библиотеки — ребята совсем не скучные, судя по их нерабочему времени препровождения.