Нескучные библиотекари высмеяли семейство Кардашьян пародийной фотосессией
Фото томных библиотекарей, опубликованное на их официальной странице в "Фейсбуке", всего за сутки собрало более восьми тысяч лайков, что для их скромной аудитории означает потрясающий результат.
С момента выхода на экраны реалити-шоу "Семейство Кардашьян" прошло 10 лет, и, чтобы отметить это событие, популярная семья светских львиц и моделей сфотографировалась для обложки августовского номера журнала Hollywood Report. Надпись на обложке — "Десятилетие Кардашьян" — ещё больше придавала событию веса.
Эту обложку работники публичной библиотеки в Новой Зеландии решили взять за образец для того, чтобы притянуть хотя бы частичку внимания к своим скромным персонам.
Мы выбрали это фото для воссоздания, потому что оно символическое... Мы решили, что оно будет довольно смешно выглядеть с обычными людьми
Подпись над постом не лишена самоиронии и звучит следующим образом:
Прошло уже 10 лет с тех пор, как Кардашьян впервые появились на наших экранах. Чтобы отпраздновать это событие, наша команда в социальных сетях решила создать полностью импровизированную, определённо не запланированную фотосессию
Сами работники публичной библиотеки — ребята совсем не скучные, судя по их нерабочему времени препровождения.
Большинство пользователей "Фейсбука" с юмором отнеслось к задумке библиотекарей. Так, одна девушка предложила, что при других 11 таких же фотографиях они могут запустить в производство календарик со своими лицами. Другой пользователь поддержал девушку и предложил команде работников срочно найти спонсора.