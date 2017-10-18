Песков: Путин воспользуется приглашением президента Хорватии посетить страну

Российский президент Владимир Путин принял приглашение лидера Хорватии Колинды Грабар-Китарович посетить страну. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Да, он сказал, что, безусловно, воспользуется этим любезным приглашением, — сказал журналистам Песков.