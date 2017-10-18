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Регион
Опубликовано 18 октября 2017, 17:54

Песков: Путин воспользуется приглашением президента Хорватии посетить страну

Президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович.&nbsp;Фото: &copy;РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович. Фото: ©РИА Новости/Алексей Витвицкий

Российский президент Владимир Путин принял приглашение лидера Хорватии Колинды Грабар-Китарович посетить страну. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Да, он сказал, что, безусловно, воспользуется этим любезным приглашением, — сказал журналистам Песков.

При этом представитель Кремля добавил, что конкретных сроков посещения Хорватии нет. Дата будет определена по дипломатическим каналам.

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Янковская Ольга
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