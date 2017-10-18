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Регион
Опубликовано 18 октября 2017, 19:05

Песков: Деятельность боевиков в Сирии влияет на рост экстремизма в Хорватии

Дмитрий Песков. Фото: &copy;РИА Новости/Сергей Гунеев

Дмитрий Песков. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Деятельность террористов в Сирии оказывает влияние и на рост экстремизма в Хорватии, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

— Деятельность террористов в Сирии, в регионе вокруг Сирии прямо или косвенно имеет пагубное влияние в плане роста экстремистских тенденций вокруг Хорватии, — сказал представитель Кремля.

Как уже сообщал Лайф, сегодня состоялись переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

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Янковская Ольга
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