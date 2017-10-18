Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет 2017 года
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Ожидается, что поправки будут приняты 27 октября одновременно с первым чтением проекта бюджета на 2018 год.
Государственная дума одобрила в первом чтении правительственные поправки к закону о федеральном бюджете на 2017 год.
Поправки предусматривают увеличение доходов до 14 720,3 млрд рублей, а расходов — до 16 728,4 млрд рублей. Предыдущие утверждённые суммы — 14 678,8 млрд и 16 728,4 млрд соответственно. Дефицит бюджета, согласно прогнозам, составит 2,2% к ВВП (на 0,1 п.п. выше ранее утверждённого).
Планируется, что поправки к закону о федеральном бюджете 2017 года примут 27 октября вместе с первым чтением проекта бюджета на 2018-й и плановый период 2019–2020 годов.