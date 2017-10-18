Володин назвал попытки Совета Европы навязать России Навального "видом санкций"
Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Дружинин
Высказывания председателя Госдумы на заседании клуба "Валдай" привёл политолог Алексей Чадаев.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал вмешательством во внутренние дела России призыв Комитета министров Совета Европы допустить Алексея Навального к президентским выборам в стране. Его слова, сказанные на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", привёл журналистам политолог Алексей Чадаев.
По мнению Володина, подобные действия в первую очередь демонстрируют неуважение к законодательству РФ, так как ранее было два решения Европейского суда о том, что ни одно ни другое дело в отношении Навального не являются политическими.
— Они навязывают фигуру Навального одновременно с решением о продлении антироссийских санкций, и создаётся впечатление, что это делается из той же логики: Навальный навязывается как вид санкций против России, — приводит слова Володина Чадаев.
Напомним, Навальный был осуждён по статье "Присвоение и растрата", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Помимо того, преступление относится к разряду тяжких, что, согласно законодательству, запрещает ему участвовать в выборах.
Сам оппозиционер ранее заявлял, что не видит препятствий с юридической точки зрения для участия в выборах, так как он приговорён условно, а в конституции указано, что участвовать в выборах не может лишь тот, кто содержится в местах лишения свободы.
Ранее Лайф писал о том, что председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что Алексей Навальный не сможет принимать участие в президентских выборах в 2018 году.