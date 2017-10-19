Глава МИД Швеции рассказала о сексуальных домогательствах в политике

Маргот Валльстрём рассказала, что и сама стала жертвой домогательств на одном из деловых обедов.

Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём сказала, что сексуальные домогательства случаются и на высоком политическом уровне в Европейском Союзе, а жертвой одного из таких эпизодов стала она сама. Об этом Валльстрём рассказала агентству ТТ.

— Неожиданно я почувствовала руку на своём бедре. Я была в шоке от происходящего, — вспомнила дипломат случай на обеде с лидерами ЕС.

С обеда политик ушла, а позже рассказала о случившемся председателю Еврокомиссии Жозе Мануэлю Баррозу, который счёл подобные эпизоды недопустимыми.