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Регион
Опубликовано 19 октября 2017, 00:20

Глава МИД Швеции рассказала о сексуальных домогательствах в политике

Министр иностранных дел Швеции. Маргот Валльстрём. Фото: &copy; REUTERS

Министр иностранных дел Швеции. Маргот Валльстрём. Фото: © REUTERS

Маргот Валльстрём рассказала, что и сама стала жертвой домогательств на одном из деловых обедов.

Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём сказала, что сексуальные домогательства случаются и на высоком политическом уровне в Европейском Союзе, а жертвой одного из таких эпизодов стала она сама. Об этом Валльстрём рассказала агентству ТТ.

— Неожиданно я почувствовала руку на своём бедре. Я была в шоке от происходящего, — вспомнила дипломат случай на обеде с лидерами ЕС.

С обеда политик ушла, а позже рассказала о случившемся председателю Еврокомиссии Жозе Мануэлю Баррозу, который счёл подобные эпизоды недопустимыми.

Маргот Валльстрём подчеркнула, что для решения проблемы сексуальных домогательств недостаточно лишь призывов, не подкреплённых конкретными действиями.

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Роман Босиков
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