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Опубликовано 19 октября 2017, 11:04

В PlayStation Store началась распродажа в честь Хеллоуина

Фото &copy; Tango Gameworks

Фото © Tango Gameworks

Сейчас в цифровом магазине Sony можно купить прошлогодние крупные игры за символическую сумму.

Компания Sony объявила о распродаже в PlayStation Store. Повод — грядущий Хеллоуин.

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В честь Хеллоуина в PlayStation Store началась распродажа

Фото © Tango Gameworks

Меньше чем за тысячу рублей можно купить отличные игры: DOOM, Mortal Kombat X, Metro Redux, The Evil Within, Soma, Wolfenstein: The New Order, Fortnite, Fallout 4.

Акция действует до 1 ноября.

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Сергей Сурепин
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