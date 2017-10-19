В PlayStation Store началась распродажа в честь Хеллоуина
Фото © Tango Gameworks
Сейчас в цифровом магазине Sony можно купить прошлогодние крупные игры за символическую сумму.
Компания Sony объявила о распродаже в PlayStation Store. Повод — грядущий Хеллоуин.
В честь Хеллоуина в PlayStation Store началась распродажа
Фото © Tango Gameworks
Меньше чем за тысячу рублей можно купить отличные игры: DOOM, Mortal Kombat X, Metro Redux, The Evil Within, Soma, Wolfenstein: The New Order, Fortnite, Fallout 4.
Акция действует до 1 ноября.