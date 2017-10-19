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Опубликовано 19 октября 2017, 10:36

Авторы LawBreakers добавят в игру соревновательный режим

Boss Leagues появится в шутере вместе с выходом самого крупного дополнения All-Star.

Фото &copy; Nexon Corporation

Фото © Nexon Corporation

Boss Key Productions объявила о выходе самого крупного дополнения к LawBreakers. Уже 19 октября шутер получит уйму нового контента, среди которого будет Boss Leagues — соревновательный режим.

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В LawBreakers появится соревновательный режим

Фото © Nexon Corporation

Соревновательный режим включает в себя шесть уровней: бронзовый, серебряный, золотой, платиновый, бриллиантовый и уровень "Босс". Система прогресса рассчитывается исходя из статистики матчей, в которых игрок одержал победу.

По словам разработчиков, опыт противников — один из ключевых аспектов, влияющий на заработанный рейтинг.

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Сергей Сурепин
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