Авторы LawBreakers добавят в игру соревновательный режим

Boss Key Productions объявила о выходе самого крупного дополнения к LawBreakers. Уже 19 октября шутер получит уйму нового контента, среди которого будет Boss Leagues — соревновательный режим.

В LawBreakers появится соревновательный режим Фото © Nexon Corporation

Соревновательный режим включает в себя шесть уровней: бронзовый, серебряный, золотой, платиновый, бриллиантовый и уровень "Босс". Система прогресса рассчитывается исходя из статистики матчей, в которых игрок одержал победу.