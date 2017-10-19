Авторы LawBreakers добавят в игру соревновательный режим
Boss Leagues появится в шутере вместе с выходом самого крупного дополнения All-Star.
Фото © Nexon Corporation
Boss Key Productions объявила о выходе самого крупного дополнения к LawBreakers. Уже 19 октября шутер получит уйму нового контента, среди которого будет Boss Leagues — соревновательный режим.
В LawBreakers появится соревновательный режим
Фото © Nexon Corporation
Соревновательный режим включает в себя шесть уровней: бронзовый, серебряный, золотой, платиновый, бриллиантовый и уровень "Босс". Система прогресса рассчитывается исходя из статистики матчей, в которых игрок одержал победу.
По словам разработчиков, опыт противников — один из ключевых аспектов, влияющий на заработанный рейтинг.