Конгресс США намерен ввести санкции против Мьянмы из-за притеснений рохинджа

По данным ООН, число беженцев народности рохинджа из Мьянмы на данный момент превысило 582 тысячи человек.

Более 40 членов Конгресса США направили обращение в Белый дом с предложением ввести санкции против Мьянмы. Поводом для этого названы притеснения, которые претерпевают жители этой страны из числа мусульманской народности рохинджа, сообщает агентство Reuters.

— Мы призываем сделать всё возможное, чтобы добиться защиты и безопасности для тех, кто заперт на территории Бирмы или хочет вернуться, а также помешать насильственному возвращению из соседних стран, — говорится в письме конгрессменов.

Отмечается, что ограничения просят ввести только против руководства страны. И то лишь те, которые могут быть быстро и без последствий отменены в случае становления Мьянмы на путь демократии.