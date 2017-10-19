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Опубликовано 19 октября 2017, 10:11

Авторы Tomb Raider ищут креативного директора для нового проекта

Фото &copy; Square Enix

Фото © Square Enix

Ранее студию покинул один из руководителей разработки. Сейчас команда готовится к работе над крупной игрой.

17 октября Crystal Dynamics объявила о поиске креативного директора для создания крупных игр. В его обязанности также будет входить работа над общим направлением разработки и развитием всех элементов, в том числе арт-дизайна, игрового процесса и музыки.

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Crystal Dynamics готовы к работе над новой крупной игрой

Фото © Square Enix

Разработчики прямо не указали в вакансии, над какой именно игрой будет работать новый сотрудник. Скорее всего, речь идёт о следующей части Tomb Raider.

Последняя на данный момент часть этой серии — Rise of the Tomb Raider — вышла в ноябре 2015 года.

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Сергей Сурепин
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