Издатель Destiny 2 придумал систему для выкачивания денег из игроков
Фото © Activision
Специальный движок отвечает за подбор участников многопользовательского матча, чтобы тем хотелось подражать.
17 октября компания Activision запатентовала новую систему для многопользовательских игр. Благодаря ей матчи будут формироваться таким образом, чтобы игрокам приходилось покупать дополнительные предметы.
У Activision появилась система для выкачивания денег с игроков
Фото © Activision
Представители компании заявили, что патент носит исследовательский характер — Activision подала его в 2015 году. Сейчас движок уже не используется, что подтвердили авторы Destiny 2.
Разработчики рассказали, что новая система и метод управления микроплатежами в многопользовательских играх описывает алгоритм, по которому производится подбор участников многопользовательских матчей. В документе указано, что система должна подталкивать пользователей к покупке внутриигровых предметов.