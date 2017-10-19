Издатель Destiny 2 придумал систему для выкачивания денег из игроков

Специальный движок отвечает за подбор участников многопользовательского матча, чтобы тем хотелось подражать.

17 октября компания Activision запатентовала новую систему для многопользовательских игр. Благодаря ей матчи будут формироваться таким образом, чтобы игрокам приходилось покупать дополнительные предметы.

У Activision появилась система для выкачивания денег с игроков Фото © Activision

Представители компании заявили, что патент носит исследовательский характер — Activision подала его в 2015 году. Сейчас движок уже не используется, что подтвердили авторы Destiny 2.