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Опубликовано 19 октября 2017, 09:20

Dead Space 2 не окупилась

Фото &copy; Visceral Games

Фото © Visceral Games

Бывший сотрудник Visceral Games поделился информацией о проекте, а также о состоянии студии.

Накануне Electronic Arts объявила о закрытии студии Visceral Games. Бывший сотрудник Зак Уилсон рассказал, что провалом оказалась не только Dead Space 3, но и вторая часть серии.

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Разработчик рассказал о провале Dead Space 2

Фото © Visceral Games

По его словам, бюджет Dead Space 2 — 60 миллионов долларов, а игра разошлась тиражом в 4 миллиона копий. Но этого оказалось мало, так как Electronic Arts потратила только на маркетинг 60 миллионов долларов.

Напомним, что в Dead Space 3 появился не только кооператив, но и микроплатежи. Это очень не понравилось фанатам серии.

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Сергей Сурепин
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