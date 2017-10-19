Dead Space 2 не окупилась

Бывший сотрудник Visceral Games поделился информацией о проекте, а также о состоянии студии.

Накануне Electronic Arts объявила о закрытии студии Visceral Games. Бывший сотрудник Зак Уилсон рассказал, что провалом оказалась не только Dead Space 3, но и вторая часть серии.

Разработчик рассказал о провале Dead Space 2 Фото © Visceral Games

По его словам, бюджет Dead Space 2 — 60 миллионов долларов, а игра разошлась тиражом в 4 миллиона копий. Но этого оказалось мало, так как Electronic Arts потратила только на маркетинг 60 миллионов долларов.