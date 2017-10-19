Зюганов призвал Собчак не превращать выборы президента РФ в трагикомедию

Лидер коммунистов сомневается в возможностях Собчак быть выдвинутой на выборы, учитывая её прежние высказывания о россиянах.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к Ксении Собчак с просьбой не превращать процесс избирательной кампании президента России в посмешище и трагикомедию. Об этом депутат Госдумы заявил РИА "Новости", комментируя планы Собчак выставить свою кандидатуру на пост главы государства. В качестве довода Зюганов привёл пример из своей книги "Отсчёт пошёл".

— Я там привожу высказывания самых злобных русофобов. И там есть в этой компании и Ксюша, которая назвала нашу страну и народ генетическим отребьем. Я плохо представляю возможность выдвинуться. Тем более (она. — Прим. ред.) хочет стать президентом, давая людям и стране такую оценку. Мне кажется, это невозможно даже в Буркина-Фасо. Поэтому превращать это в посмешище стыдно, — отметил Геннадий Зюганов.